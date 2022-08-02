Капремонт семи многоквартирных домов завершили в Приморье

В Приморском крае завершили капитальный ремонт еще семи многоквартирных домов, работы продолжаются на 340 объектах. Об этом сообщает региональный фонд капремонта.

В 2022 году в программе участвуют 12 городских округов и 45 сельских и городских поселений. На минувшей неделе работы завершили в домах Артема, Большого Камня, Находки, а также в поселках Новошахтинский и Ярославский, пишет ИА PrimaMedia.

«В прошлые годы были отставания, но сейчас они наверстываются. Это позволило актуализировать программы муниципалитетов, перенеся объекты на более ранние сроки. А это значит, что люди смогут увидеть ремонт в своих домах намного раньше», — прокомментировала зампред правительства края Елена Пархоменко.

Она также отметила, что перед фондом капремонта поставлена задача выполнить все работы в срок.