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На Украине разрешили выезжать из страны мужчинам, чьи жены служат
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На Украине разрешили выезжать из страны мужчинам, чьи жены служат

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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На Украине разрешили пересекать границу государства тем мужчинам, чьи жены проходят военную службу. Об этом сообщили 2 августа в пограничной службе страны.

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«Мужчина, жена которого проходит действительную военную службу и на содержании супругов есть дети младше 18 лет, имеет право пересечения границы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что в таком случае пересекать границу можно неограниченное количество раз. Для этого украинским мужчинам необходимо предоставить погранслужбе свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и любой документ, удостоверяющий прохождение супругой военной службы.

22 июня в Верховную раду Украины поступил законопроект, запрещающий мужчинам призывного возраста выезжать за границу на время действия военного положения.

21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации, рассказали в военном ведомстве.

14 июня власти Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

21 мая сообщалось, что жители Украины составили петицию об отмене запрета на выезд из страны военнообязанных мужчин. Документ за три дня собрал более 25 тыс. подписей для его рассмотрения украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию.

С 24 февраля на Украине действует военное положение. На следующий день Зеленский выпустил указ о всеобщей мобилизации. В этой связи пограничной службой Украины ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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