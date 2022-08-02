Прокуратура начала проверку после ДТП с 14-летним мотоциклистом в Ангарске

В городе Ангарск (Иркутская область) организована проверка по факту ДТП с участием 14-летнего мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что 1 августа 14-летний мальчик не справился с управлением мотоциклом и врезался в стоящий на обочине автомобиль Ford Focus. Подростку получил различные травмы и был доставлен в больницу, пишет ИА IrkutskMedia.

Тяжесть телесных повреждений и причины ДТП устанавливаются. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

В региональной Госавтоинспекции отмечают, что водитель мотоцикл разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории А или М.