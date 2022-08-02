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Американская пресса отреагировала на предстоящий визит Пелоси на Тайвань

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа стал основной темой американских СМИ.

Обозреватель The New York Times Томас Фридман назвал поездку политика безрассудной из-за возможного осложнения отношений с Китаем.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

«Я очень уважаю Пелоси. Но если она всё же отправится с визитом на Тайвань на этой неделе вопреки желанию президента Джо Байдена, она совершит нечто совершенно безрассудное, опасное и безответственное», — написал журналист.

CNBC заявил, что остановка Пелоси на Тайване во время азиатского турне свидетельствует о расколе между Байденом и могущественными представителями Демократической партии в конгрессе.

Также телеканал указал на то, что происходящие в эти дни события негативно сказались на фондовом рынке Азии. Акции Китая и других азиатских стран упали из-за геополитической напряженности.

The Washington Post обратила внимание на то, что Тайвань вынужден готовиться к применению силы со стороны Китая из-за поездки Пелоси.

Кроме того, газета сообщила, что успешный визит спикера станет сигналом для других политиков к тому, что они также смогут игнорировать предупреждения Китая о недопустимости посещения острова. А обозреватель Ишан Тарур указал на то, что теперь США могут отказаться от своей «политики неопределенности» в отношении защиты Тайваня.

Агентство Bloomberg считает, что Пелоси своими действиями поставила в безвыходное положение как Байдена, так и председателя КНР Си Цзиньпина, которые не могут предпринять какие-либо ответные шаги.

New York Post опасается «провокационных» действий Китая в Тайваньском проливе, куда были направлены корабли и самолеты КНР.

2 августа стало известно, что самолет Пелоси направился в аэропорт Тайбэя. Такой вывод был сделан на основании сообщения адресно-отчетной системы авиационной связи.

Данные сайта Flightradar свидетельствуют, что самолет, в котором может лететь Пелоси, повернул в сторону Тайваня и полетел над морем Сулавеси. По информации сервиса на 13:25 мск, за полетом Boeing C-40C следили 330 тыс. пользователей. Борт направлялся из Малайзии и находился в районе Индонезии.

Также известно, что в аэропорт Тайбэя «Таоюань» во вторник пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). А в среду, 3 августа, она должна посетить законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет остров, завершив свой краткий визит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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