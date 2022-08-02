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Заксобрание Тайваня расстелило ковровую дорожку перед визитом Пелоси

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Фото: Pan Junhong
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В здании законодательного юаня (Заксобрания Тайваня) в Тайбэе расстелили красную ковровую дорожку на фоне ожидаемого прибытия спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Об этом пишет во вторник, 2 августа, тайваньская газета United Daily News.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Дорожка расстелена у главного входа на первом этаже законодательного юаня. От входа она тянется через длинные коридоры внутри помещения.

Ожидается, что Пелоси посетит заксобрание 3 августа в первой половине дня. В тот же день состоится ее встреча с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

По данным местных СМИ, делегация американского спикера забронировала 48 номеров в пятизвездочном отеле Grand Hyatt в Тайбэе, где прежде останавливался бывший госсекретарь США Майкл Помпео во время неофициального визита на Тайвань в марте этого года.

В МИД Тайваня подтвердили информацию о визите спикера на остров, о чем во вторник со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве написала газета «Чжунши синьвэньван».

Визит американского политика также подтвердил член парламента от партии Гоминьдан Уильям Цзэн. Официально президентский дворец и министерство Тайваня от комментариев по-прежнему воздерживаются.

Делегация США 31 июля вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. При этом поездка на Тайвань в списке не упоминалась.

Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, жестко осудил намерения Пелоси посетить остров. В подобном жесте Пекин видит потворство тайваньскому сепаратизму. В МИД страны в случае прибытия политика на остров пригрозили применить силовые методы. Кроме того, Китай запретил продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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