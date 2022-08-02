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В Театре на Таганке появятся шесть премьерных постановок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова во вторник, 2 августа, собрала коллектив и торжественно открыла 59-й сезон. В новом сезоне зрителей ждут шесть премьерных спектаклей: уже в октябре состоится показ «Конармии». Запланированы «104 страницы про любовь», «Черная кошка, белый кот», «Горячее сердце», «Му-Му» и мюзикл «Любовь 5728».

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Откроют сезон одним из главных хитов — мюзиклом «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Постановке Алексея Франдетти исполняется пять лет. Юбилейный 100-й спектакль сыграет первый состав актеров: Петр Маркин, Екатерина Рябушинская, Дарья Авратинская, Иван Коряковский. 3 августа в роли Мисси Ловетт выйдет Лариса Долина.

Также директор сообщила труппе, что в рамках проекта «Большие гастроли» пройдут выступления в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. А 10 сентября Театр на Таганке традиционно примет участие в «Театральном марше» — самом масштабном велофестивале под открытым небом, который пройдет в Саду «Эрмитаж».

В марте стало известно о решении столичного департамента культуры о присоединении театра «АпАРТе» к Театру на Таганке.

Кроме того, в октябре прошлого года Театр на Таганке объединили с театром «Содружество актеров Таганки». Как объяснили тогда в пресс-службе учреждения, теперь юридически существуют два театра и у каждого свой репертуар.

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