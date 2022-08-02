Сдавшийся в плен военный ВСУ рассказал, как его бросил командир

Сдавшийся в плен военный ВСУ рассказал, как его бросил командир

2022-08-02 16:26:34

2022-08-02 16:26:34

2022-08-02 16:26:34

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