Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 250 воевавших на стороне Киева наемников. Об этом 2 августа заявили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского «иностранного легиона» в районе города Николаева. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — говорится в сводке.

Ранее, 21 июля, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков объявил, что в результате удара 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.

До этого, 18 июля, сообщалось, что ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации наемников «иностранного легиона» в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Тогда сообщалось о поражении до 250 иностранных боевиков, семи единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республике (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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