Бродячая собака напала на женщину в Саратове

Пенсионерка пострадала при нападении бродячей собаки в Заводском районе Саратова. Женщину госпитализировали.

Инцидент произошел утром 2 августа на улице Огородной. Бездомная собака покусала 63-летнюю горожанку за ногу. Женщине удалось самостоятельно добраться до травмпункта, пишет ИА «Взгляд-инфо».

После осмотра пациентки врачи приняли решение о госпитализации женщины. По данным регионального минздрава, пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

В Московской области на двухлетнюю девочку напала обезьяна. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение с множественными рваными ранами рук и ног. Установлено, что в местном доме находится частный зоосад, вольеры в момент происшествия находились на ремонте, поэтому приматов выпустили на свободу.