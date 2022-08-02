Аукцион на ремонт Гагаринского путепровода вновь объявят в Орске

Власти Орска (Оренбургская область) не смогли найти подрядчика, который займется ремонтом Гагаринского путепровода. Власти уже направили документы в Центр организации закупок для повторного размещения тендера.

Начальная стоимость контракта составляла свыше 123,5 млн рублей. На путепроводе необходимо укрепить несущие конструкции и обновить дорожное полотно. Также потребуется ремонт перильных ограждений, пишет «Урал56.Ру».

На аукцион не было подано ни одной заявки, поэтому закупка признана несостоявшейся.

Объект был построен в 1950-е годы. Трамвайные пути не ремонтировали на путепроводе уже около 15 лет, асфальт обновляли свыше 10 лет назад.