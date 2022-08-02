Туристы сняли на видео мощное извержение вулкана на Курилах

Кадры извержения вулкана Эбеко на Курилах попали в Сеть. Их сняли 2 августа очевидцы природного явления.

Группа туристов оказались поблизости как раз в момент выброса пепла из кратера. Клубы дыма и пара пробились сквозь облака на глазах путешествующих по сопкам. Пеплы дыма поднялись на высоту в 2-3 км.

Вулкан Эбеко – один из самых активных на Большой Курильской гряде. Последние шесть лет извержения на нем отмечаются регулярно.

В конце июля Эбеко напоминал о себе несколько дней подряд. Пепловый выброс произошел на высоту более 2 км в июне, а его шлейф распространился в северо-западном направлении.