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Захарова возмутилась закрытием выставки России в музее Аушвиц-Биркенау

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Фото: Global Look Press/Jacek Sopotnick
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Закрытие постоянной экспозиции «Трагедия, мужество, освобождение» в польском государственном музее Аушвиц-Биркенау, которую подготовил российский Центральный музей Великой Отечественной войны, является циничной попыткой властей Варшавы искоренить память о трагедии Второй мировой и колоссальных жертвах советского народа. Об этом 2 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Обращаясь к деятелям Польши, которые принимали данное решение, дипломат указала, что в Варшаве, очевидно, не понимают, что музей Аушвиц-Биркенау — это не Диснейленд, «где можно просто так менять вывески и раскрашивать в разные цвета витрины».

«И вообще на потребу аудитории периодически «обновлять экспозицию», придумывать новые аттракционы, а старые убирать. Считаем напрасными поиски здравого смысла в действиях местной русофобской политической элиты, это уже самоуничтожение», — высказалась Захарова на брифинге.

Представитель МИДа рассказала, что польская сторона более двух месяцев, несмотря на достигнутые ранее договоренности, уклонялась от контактов по вопросу проведения выставки как с партнерами в московском музее, так и с российскими дипломатами, которые предпринимали усилия для разрешения возникшей из-за незаконных западных санкций ситуации.

В конечном итоге с 1 мая без официального уведомления российской стороны администрация Аушвиц-Биркенау, расположенного на месте бывшего одноименного нацистского лагеря смерти в Освенциме, закрыла постоянно действующую в блоке №14 российскую экспозицию.

В конце мая стало известно, что Польшу признали самой русофобской страной в мире. Опрос показал, что 87% поляков отрицательно относятся к России. При этом на Украине о негативном восприятии России заявили 80% опрошенных. Социологическое исследование проводили в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америки, а также Европы.

13 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русский мир — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению русского мира как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, на Киеве не остановится.

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