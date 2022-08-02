В Совфеде назвали причины эвакуации подконтрольной ВСУ части ДНР

Эвакуируя из подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР), Киев желает освободиться от пророссийски настроенной части населения, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом он заявил во вторник, 2 августа, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день украинский вице-премьер Ирина Верещук объявила о начале обязательной эвакуации жителей части Донецкой области, находящейся под контролем Киева. По ее словам, причиной эвакуации стали не только обстрелы. В Донецкой области разрушены газопроводы, из-за чего отапливать города и села не будет возможности, заявила Верещук.

По мнению сенатора, этому решению предшествовали несколько факторов.

«Главный фактор — большая часть тех граждан Украины, которые проживают на неподконтрольной ДНР территории — это люди пророссийских, про республиканских взглядов <...> Поэтому они хотят освободить эти территории, которые подконтрольны Украине. Эти люди не эвакуировались с этой территории — это означает, что они преданы своей земле, они любят ее, они не представляют, как можно оставить то, что является для них родным», — подчеркнул политик.

Кроме того, по его словам, при проведении референдума результаты будут более чем убедительными, они будут сравнимы с результатами референдума в Крыму.

Украинские власти, как отмечает Цеков, хотят понизить уровень легитимности, то есть заявить о том, что не все жители ДНР приняли участие в референдуме. Третий фактор, по мнению сенатора, заключается в том, что украинские власти таким образом пытаются избавиться от обвинений в том, что они используют гражданское население как «живой щит».

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев намерен вывезти жителей подконтрольной ему части республики, чтобы поставить под вопрос легитимность будущего референдума по вхождению в состав России.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан эвакуироваться из подконтрольной Киеву территории ДНР. Тогда же об обязательной эвакуации объявила и Верещук. В случае отказа от эвакуации каждый гражданин обязан будет подписать соответствующий документ.

Комментируя заявление Зеленского, министр информации ДНР Даниил Безсонов назвал его пиар-ходом ради рейтинга. Он напомнил, что Киев не эвакуировал жителей Мариуполя.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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