Более 150 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Приморье за полгода

На территории Приморского края за полгода сдали более 150 тыс. кв. жилья. Об этом сообщает министерство строительства региона.

За шесть месяцев в Приморье возвели 25 многоквартирных домов общей площадью 152 тыс. кв. м. Больше всего жилья построили во Владивостоке, Большом Камне, Находке, Артеме, Уссурийске и Надеждинском районе.

В минстрое отметили, что застройщики набрали высокие темпы и за последние два месяца ввели восемь домов площадью 38 тыс. кв. м. В их числе — долгострои, дома для переселенцев из аварийного жилфонда, арендное жилье, пишет ИА PrimaMedia.

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», в 2022 году в регионе необходимо сдать не менее 1 млн кв. м. На сегодняшний день план выполнен на 40%.