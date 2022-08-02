Эксперт объяснил заблуждения россиян в вопросе движения Солнечной системы

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко объяснил, почему около 35% россиян ошибочно считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Такие данные 2 августа опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В образовании было очень много реформ, также много менялось предметов, и только при министре образования Ольге Васильевой в школы вернулась астрономия. Поэтому, когда какой-то важный сегмент знания не изучался, люди могут отвечать таким образом. Им неоткуда было получить достоверную информацию и знать даже элементарные вещи. Из-за незнания они могут брать информацию в интернете, но там слишком много ненужной и неверной информации, которая может ввести в заблуждение», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Соответствующий опрос проводился с целью выявления наиболее распространенных научных заблуждений граждан РФ. Как показало исследование, каждый пятый респондент (21%) верит в то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами. В 2007 году этот показатель доходил до 30%.

Специалисты подытожили, что в группу граждан РФ с невысоким уровнем научной грамотности, как правило, входят респонденты старшего возраста, проживающие в селе, с образованием на уровне среднего или ниже, предпочитающие часто смотреть телевизор.