Ученые заявили о смертельном риске употребления красного мяса

Употребление красного мяса повышает риск развития смертельно опасных заболеваний сердца и сосудов. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 августа в научном журнале Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology.

Исследование провели специалисты школы диетологии и политики им. Фридмана в университете Тафтса и Кливлендской клинической лаборатории Лернера. Они изучали связь между употреблением животной пищи и риском атеросклеротических заболеваний, к которым относятся инфаркт миокарда, фатальная ишемическая болезнь сердца, инсульт и прочие сердечно-сосудистые заболевания.

Полученные данные позволяют утверждать, что высокое потребление красного мяса с низким уровнем обработки увеличивает риск атеросклеротических заболеваний на 15%, всего мяса — на 22%, общего количества продуктов животного происхождения — на 18%.

При этом существенная связь между риском заболеваний и употреблением рыбы, птицы и яиц выявлена не была.

29 июля эндокринолог Яна Фурлет рассказала, что людям с сахарным диабетом следует отказаться от переработанного мяса. Она пояснила, что такие продукты в основном состоят из свиных шкурок и сала, субпродуктов, соли, консервантов, ароматизаторов, крахмала и трансгенной сои.

28 июля кардиолог Рустем Османов назвал гипохолестериновую диету основной мерой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. При выборе мяса он призвал употреблять нежирные сорта с минимальным содержанием холестерина. К таким относятся индейка и кролик.