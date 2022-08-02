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Производители сладостей пригласили москвичей на фестиваль «Московское варенье»

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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На фестивале «Московское варенье. Возвращение легенды» представлены сладости производителей из 20 регионов России. Среди них — мармелад, конфитюры, чаи, веган-десерты, мороженое, сиропы из дальневосточных ягод. Как сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», в этом году фестиваль проходит с 29 июля по 7 августа на 23 площадках в разных районах столицы.

На Тверской площади предлагают попробовать ремесленные варенья из гречки, лаванды без сахара, перца, диких ягод, сосновых шишек, клюквы и кедрового ореха. Здесь также представлены сладости из рябины, ягод лимонника и двух сортов жимолости, арбузный мед — нардек, соленая карамель с сосновыми шишками, «Птичье молоко» с Камчатки и 20 видов мороженого ручной работы.

Еще в этой локации, а также на площадке на Профсоюзной улице посетители могут купить сладости из козьего молока, например, десерт «Кахета» — это мягкая карамель, приготовленная по традиционному мексиканскому рецепту. Ее делают без использования красителей, консерваторов, усилителей вкуса и загустителей.

На Коптевском бульваре на севере столицы на прилавках можно найти фермерские мармелады, томленые и протертые ягоды, смузи и конфитюры. А на улице Городецкая на востоке Москвы предлагают приобрести варенья, крафт соусы, компоты, ореховые снеки, пастилу, зефир и смокву.

На улице Святоозерская и в сквере у метро «Некрасовка» представлены свыше 20 видов варенья и горный чай.

На нескольких площадках города для жителей и туристов приготовили продукцию из лаванды: пряники, сиропы, мед, муку, мороженое, свечи и букеты. На улицах Матвеевская и Вешняковская продают сладости из сибирских ягод и трав, а на площади Славы угощают кнекерсами — зерновыми чипсами и шоколадными конфетами с гречкой. Фруктовый сыр и коврижку с медом, сухофруктами или курагой можно попробовать на Ореховом бульваре.

В 16-м микрорайоне Крюково в Зеленограде предлагают купить покровские пряники: классические печатные, глазированные, расписанные вручную художниками-мастерами, шоколадные, имбирные и мятные.

Также для гостей фестиваля организуют кулинарные и творческие мастер-классы, а еще кинопоказы под открытым небом.

Фестиваль «Московское варенье» проводили в Москве с 2014 по 2016 год, затем его объединили с фестивалем «Московское мороженое» под брендом «Сладкое лето». Для создания праздничной атмосферы на площадках устанавливали трехметровые банки с вареньем, которые оформляли художники.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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