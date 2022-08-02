«Мострансавто» утилизировало около 420 устаревших автобусов

Компания «Мострансавто» сдало на утилизацию около 420 устаревших автобусов марок «ЛиАЗ», «ПАЗ» и MAN общим весом более 3,7 тыс. т. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба предприятия.

По информации перевозчика, в ближайшее время «Мострансавто» планирует передать для переработки еще 121 транспортное средство.

«Мы передаем на переработку ТС, не соответствующие актуальным экологическим требованиям, а также современным стандартам безопасности и комфорта. Это помогает высвободить площади для размещения активного автопарка в филиалах и пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома», — рассказали в пресс-службе «Мострансавто».

По условиям контракта, отработавшие свой срок автобусы вывозятся с территории автопарков профильной организацией по сбору металлолома.

В компании уточнили, что в августе 2022 года намерены провести открытые онлайн-аукционы по продаже выведенных из интенсивной эксплуатации ликвидных транспортных средств.

Линейный автопарк «Мострансавто» насчитывает около 4 тыс. автобусов, которые обслуживают свыше 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов.

14 июля «Мострансавто» сообщила, что ввела новые стандарты работы водителей на маршрутах общественного транспорта в Московской области.