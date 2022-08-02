Умер экс-глава Госкомитета СССР по печати Николай Ефимов

На 89-м году жизни скончался бывший председатель Госкомитета СССР по печати, ветеран Агентства печати «Новости» (АПН) Николай Ефимов. Об этом сообщил 2 августа декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

«Умер он сегодня в ЦКБ. Ему 89 лет было. Я не знаю конкретно, были ли какие-то болезни, но 89 лет, сами понимаете. Я очень хорошо знал этого человека — это честнейший человек, повторяю, не просто честный, а честнейший человек, очень порядочный, и профессионал высокого класса», — передает «РИА Новости» сообщение Третьякова.

Ефимов родился 9 декабря 1932 года. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Председателем Государственного комитета СССР по печати был с 1989 по 1990 год.

Свою журналистскую деятельность он начинал в Совинформбюро еще до того, как оно было преобразовано в Агентство печати «Новости». Там Ефимов прошел путь до директора издательства АПН.

Журналист работал и в газете «Известия». С 1983 по 1988 год занимал должность первого заместителя главного редактора газеты, а с 1990 по 1991 был главным редактором «Известий».