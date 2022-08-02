Второй этап благоустройства озера-парка «Октябрьский» начался в Красноярске

В Красноярске стартовал второй этап благоустройства озера-парка «Октябрьский». Об этом сообщает городская мэрия.

Сейчас рабочие занимаются подготовкой площадок под парковку и место для выгула собак. До конца года на территории планируется обустроить детскую площадку «Рыба и муравей», «Домик хоббита», а также тропу здоровья, которая будет пролегать между детской площадкой и бассейном.

По словам директора МАУ «Красгорпарк» Сергея Ганжина, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, работы ведутся поэтапно. После парковки и площадки для выгула собак планируется приступить к обустройству освещения.

В конце июля сообщалось, что на склоне горы в микрорайоне Удачный в Красноярске до конца 2022 года построят длинную лестницу с подсветкой. Она будет меньше лестницы на Торгашинском хребте, но также станет туристической достопримечательностью.