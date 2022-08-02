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Ветхие двухэтажные дома снесут в центре Кургана

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Территории вблизи набережной в Кургане выставили на аукцион в рамках комплексного развития города. Их начальная стоимость составляет свыше 79 млн рублей.

Информация о торгах появилась на сайте администрации Кургана. На аукцион выставлены территории, расположенные в границах улиц Красина, Климова и Кирова. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». По итогам торгов под снос пойдут несколько ветхих домов. Площадь предполагаемой застройки в районе набережной составляет свыше 24 тыс. кв. м.

Заявки на аукцион принимаются до 11 августа, итоги будут подведены 16 августа.

Также администрация намерена провести комплексное развитие еще около 40 земельных участков, которые находятся в частной собственности. Сейчас там расположены жилые дома.

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