К сайту Flightradar24 ограничен доступ из-за вредоносной активности

Сервис слежения за перелетами Flightradar24 ограничил доступ из-за вредоносной активности. Об этом говорится в сообщении на сайте 2 августа.

«Чтобы предотвратить вредоносную активность, пока мы продолжаем отражать атаки на наши системы, мы ограничили количество действий в минуту на веб-сайте Flightradar24», — сказано в сообщении.

Сервис предлагает заново зайти на основную страницу через неопределенное время, а также следить за обновлениями в Twitter.

«К сожалению, вы превысили лимит, и ваш сеанс был приостановлен. Если это произошло во время обычного использования Flightradar24, приносим извинения за неудобства. Подождите немного и обновите страницу, чтобы продолжить использование Flightradar24», — говорится в сообщении.

Приостановка работы сайта может быть связана с повышенным вниманием к перелетам спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. 2 августа Boeing C-40C, на борту которого она, предположительно, находится, вылетел из Малайзии в сторону США, однако над Индонезией повернул в сторону Тайваня. По информации Flightradar24 на 13:25 мск, за этим полетом наблюдали 330 тыс. пользователей.

2 августа стало известно, что в аэропорт Тайбэя «Таоюань» во вторник пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). А в среду, 3 августа, она должна посетить законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет остров, завершив свой краткий визит.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новость о приостановке Китаем импорта ряда продовольственных товаров из Тайваня, прозвучавшую на фоне возможного визита на остров Нэнси Пелоси, указала, что США дестабилизируют ситуацию в мире.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.