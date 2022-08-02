Пруд рядом с Липецком расчистят за 4,5 млн рублей

Расчистка пруда в селе Стебаево в Липецкой области завершится в октябре 2022 года. Стоимость выполнения работ составляет около 4,5 млн рублей.

Специалистам необходимо изъять свыше 25,7 тыс. куб. м иловых отложений. Кроме того, от камыша и травяной растительности очистят почти 20 тыс. кв. м. Об этом сообщает LipetskMedia. Работы проводятся в рамках областной программы по охране окружающей среды.

Расчистка приведет к увеличению глубины и водности пруда, а также улучшению гидрологического и гидрохимического режима. Кроме того, по данным регионального управления экологии и природных ресурсов, по итогам работ улучшится санитарно-экологическое состояние прилегающих территорий.

Также специалисты планируют расчистить пруды в селах Ивово Липецкого района, Яблоново Краснинского района и Агарково Долгоруковского района.