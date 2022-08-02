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Верховный суд РФ признал батальон «Азов» террористической организацией

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Украинская неонацистская группировка «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена. Такое решение 2 августа вынес Верховный суд РФ, передает корреспондент «Известий» из зала заседаний.

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Большая часть процесса прошла в закрытом режиме из-за материалов под грифом «секретно», журналисты присутствовали на допросе экспертов.

Так, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил, что боевики «Азова» придерживаются идеологии неонацизма. Он привел цитаты основателей батальона, в которых другие расы признаются иным биологическим видом.

Также эксперты рассказали о случаях нападений «азовцев» на представителей национальных меньшинств, политических оппонентов, о случаях запугивания русскоязычных жителей Украины, пытках и похищениях жителей Донбасса.

Кроме того, участники заседания сообщили о военных преступлениях членов группировки — убийствах мирных жителей, обстрелах жилых домов. Они показали фото и видео, привели рассказы очевидцев.

Решение Верховного суда подлежит немедленному исполнению. На обжалование дан месяц.

Таким образом, уже со 2 августа членам батальона грозит уголовная ответственность по «террористическим» статьям.

Ранее в этот день председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков заявил, что в рядах «Азова» практиковался каннибализм. По его словам, о случаях людоедства рассказал один из пленных боевиков нацбатальона.

Волков также отметил, что попавшие в плен боевики «Азова» сформировали отдельную группу. В лагере они держатся обособленно от других военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), считая их людьми второго сорта.

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