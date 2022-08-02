Пенсионерка утонула во время купания в акватории Байкала

В Мухорском заливе акватории Байкала во время купания утонула 72-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 1 августа, в бухте Зуун-Хагун. По словам очевидцев, пенсионерка зашла в воду и поплыла вдоль берега. В пяти метрах от берега она скрылась под водой, но на поверхность не выплыла.

Отдыхающие вытащили женщину из воды и попытались ее реанимировать, однако положительных результатов это не принесло, пишет ИА IrkutskMedia. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть.

Тело пенсионерки было передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения судебно-медицинской экспертизы.

25 июля главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный рассказал журналистам о помощи утопающему. Он отметил, что человеку необходимо предоставить возможность дышать либо суметь провести сердечно-легочную реанимацию. При этом на спасение есть примерно пять минут, добавил Дежурный.