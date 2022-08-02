Суд признал виновным депутата Госдумы Белоусова по делу о получении взятки

Суд признал виновным депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о получении взятки в 3 млрд рублей. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Ранее прокуратура просила признать Белоусова виновным и назначить ему 14 лет колонии. Кроме того, обвинение просит оштрафовать Белоусова на 500 млн рублей. Для второй фигурантки дела — Маргариты Бутаковой, прокурор запросил четыре года колонии.

Депутата задержали весной 2019 года. Тогда он отверг все обвинения.

По данным следствия, в 2010–2014 годах Белоусов и бывший главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили деньги от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов.

В ходе оглашения обвинительного заключения прокурор сообщил, что наличные депутату и губернатору отчисляли предприниматели Константин Овчинников и Алексей Башаев, занятые в дорожном строительстве. За взятки (20% от прибыли) им предоставлялись самые выгодные условия заключения госконтрактов и «полное избавление от конкуренции».

Как оказалось, в Челябинске деньги получала теща Белоусова, а в Москве наличные закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала супруга депутата. Объем ежемесячной суммы составлял 10 млн рублей. Таким образом, в течение нескольких лет Белоусов получил в качестве взятки 3,253 млрд рублей.

Обвинительное заключение по делу депутата утвердили 28 августа прошлого года. В начале сентября в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что Белоусов и Бутакова предстанут перед судом за получение взятки на сумму более 3 млрд рублей.

В свою очередь, Юревич скрылся от правоохранителей и находится в международном розыске. В 2017 году суд санкционировал его заочный арест по делам о взятках и подстрекательстве к клевете.