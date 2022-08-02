Сербия не обращалась к России за помощью в урегулировании конфликта в Косово

Сербия не обращалась к России с просьбой помочь урегулировать ситуацию в Косово. Об этом заявила 2 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет (не обращалась. — Ред.)», — ответила она на соответствующий вопрос.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как власти самопровозглашенной республики потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда же директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.