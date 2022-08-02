Первый адаптивный перекресток появился в Южно-Сахалинске

Перекресток в Южно-Сахалинске обустроили по технологии индуктивно-петлевых детекторов, которые позволяют контролировать потоки транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первый адаптивный перекресток появился на пересечении улиц Фархутдинова и 1-й Октябрьской. Технология позволяет перенаправлять работу светофора на самое загруженное направление.

«Например, когда по 1-й Октябрьской идет транспорт, светофор динамически меняет фазу зеленого от 5 до 140 секунд. Режим не переключится до тех пор, пока светофор не пропустит основную пробку. Если машин на подходе нет, он отключает зеленый и дает движение по улице Фархутдинова», — объяснил директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, на подобных перекрестках действует раздельное движение пешеходов и транспорта. В связи с этим людям необходимо вызвать отдельную фазу, чтобы перейти дорогу.

Работу по созданию адаптивных перекрестков планируется продолжить. На очереди — пересечение Холмского шоссе и улицы Ударной. Всего до конца августа по новой для города технологии будут оборудованы девять перекрестков.