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В Кремле указали на готовность принять приглашение Путину на саммит АТЭС
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В Кремле указали на готовность принять приглашение Путину на саммит АТЭС

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Формат участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре будет определен ближе к этой встрече, Москва с удовольствием примет приглашение. Об этом рассказал 2 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Мы ближе к моменту проведения мероприятия примем решение о том, в каком формате будет целесообразно принять участие», — рассказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия участвует в работе АТЭС и придает большое значение этому объединению, передает «Газета.ru».

Ранее во вторник посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил, что Таиланд с нетерпением ждет участия Путина в саммите АТЭС, официальное приглашение будет выслано в ближайшее время.

22 мая источник, участвующий в форуме АТЭС, рассказал «Известиям», что Австралия, Япония, Новая Зеландия, США и Канада не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС.

Источник уточнил, что Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пытались согласовать текст финального заявления. Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Собеседник издания отметил, что совместное заявление министров не было согласовано на фоне деструктивного решения ряда западных экономик политизировать АТЭС.

За день до этого официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт рассказал, что представители пяти стран покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По сведениям МИД Таиланда, зал покинули представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Затем российская делегация покинула встречу министров торговли АТЭС во время доклада представителей США.

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