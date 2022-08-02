Военный историк заявил о катастрофических последствиях конфронтации КНР и США

Последствия столкновения Китая и США из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в непризнанное КНР островное государство Тайвань могут быть катастрофическими. Такое мнение во вторник, 2 августа, в беседе с «Известиями» выразил военный историк Никита Буранов.

«Я не думаю, что Китай полезет в конфронтацию с США, которые так или иначе Тайвань защищают, — все-таки это означает очень крупный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Способен ли на него Китай, армия которого практически не имеет боевого опыта, я не могу сказать, но американцы способны <...> Две крупнейшие военные державы (по численности армии) сейчас в конфронтации. У многих есть опасения, что военная конфронтация может быть, хотя она приведет к катастрофическим последствиям», — подчеркнул специалист.

Однако, хотя на данный момент китайский флот продолжает серьезно уступать американскому, США находятся не на своем театре военных действий, им придется перегонять свои корабли, что является преимуществом для КНР. Кроме того, крупнейший партнер Вашингтона — Китай уже не раз проявлял жесткость своей позиции, добавил Буранов.

Кроме того, военный выразил мнение, что сейчас в мире происходит поджигание застарелых конфликтов.

«Почему начались движения которые приводят к дестабилизации обстановки? Если все это сопоставить, посмотреть на весь земной шар, — всё происходит в единый момент, но выгодный далеко не нам», — заключил Буранов.

Ранее во вторник почетный профессор тайваньского Института исследований Восточной Азии Национального университета Чжэнчжи Артур Дин в комментарии «Известиям» высказал мнение, что визит Пелоси на Тайвань не приведет к войне или военному конфликту, однако его следствием почти наверняка станет усиление военного присутствия Китая вблизи Тайваня.

Тогда же стало известно, что спецборт США со спикером палаты представителей конгресса вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия). Самолет сейчас направляется в юго-восточном направлении. По данным газеты «Ляньхэбао» Тайваня, в Куала-Лумпур в этот день из Японии прибыл еще один самолет такого же типа — C-40C.

До этого в аэропорт Тайбэя Таоюань пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). А в среду, 3 августа, она должна посетить законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет остров, завершив свой краткий визит.

При этом постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе. Песков также отметил, что в Китае весьма чувствительное отношение к проблеме отношений с островным соседом и это совершенно оправданно.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.