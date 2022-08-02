Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума 11 августа проведет внеплановый совет
Мир
ВКС России уничтожили до 250 иностранных наемников под Николаевом
Мир
ВСУ практически полностью уничтожили свой батальон мотопехотной бригады из-за отступления
Мир
Делегация Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Тайбэя
Мир
В ФРГ пообещали оказать поддержку Тайваню в случае нападения Китая
Мир
Испания отказалась передавать Украине танки Leopard
Мир
Сербия не обращалась к России за помощью в урегулировании конфликта в Косово
Мир
Минобороны РФ заявило о прямом участии США в конфликте на Украине
Политика
В Кремле указали на готовность принять приглашение Путину на саммит АТЭС
Мир
В Бельгии заморозили €50,5 млрд российских активов
Авто
Отгрузка отечественной сельхозтехники выросла в РФ на 22%
Мир
Песков подтвердил приверженность Москвы ядерной сделке с Ираном

Глава ОНК Москвы рассказал о случаях людоедства в батальоне «Азов»

0
Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рядах украинских националистов батальона «Азов» (признана террористической и запрещена в России) практиковался каннибализм. Об этом сообщил во вторник, 2 августа, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

Номерной фронт: что скрывает база печально известного «Азова»
И как из воинской части эта организация превратилась в секту, основанную на неонацизме

По его словам, о случаях людоедства рассказал один из пленных боевиков нацбатальона.

«В «Азове» практиковалось людоедство. Один из пленных сознался в этом», — сказал Волков, выступая в Верховном суде РФ на заседании о признании «Азова» террористической организацией.

Председатель ОНК также отметил, что попавшие в плен бойцы батальона сформировали отдельную группу. В лагере «азовцы» держатся обособленно от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), считая их людьми второго сорта.

Волков также добавил, что сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе националисты больше всего боялись не российскую армию, а возмездия местных жителей, которых они терроризировали восемь лет.

Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию комбината от украинских националистов 20 мая. Всего в плен сдались более 2,9 тыс. боевиков.

Ранее во вторник Верховный суд России признал украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

Дело рассматривалось в частично закрытом режиме. Свидетели, которыми выступили правозащитники и журналисты, рассказали суду о многочисленных преступлениях боевиков группировки.

В отношении участников «Азова» уже были возбуждены дела по статьям УК РФ об экстремизме, наемничестве и др. Теперь они могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации, что влечет более серьезные сроки наказания — от 10 до 20 лет лишения свободы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022