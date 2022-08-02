Глава ОНК Москвы рассказал о случаях людоедства в батальоне «Азов»

В рядах украинских националистов батальона «Азов» (признана террористической и запрещена в России) практиковался каннибализм. Об этом сообщил во вторник, 2 августа, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

По его словам, о случаях людоедства рассказал один из пленных боевиков нацбатальона.

«В «Азове» практиковалось людоедство. Один из пленных сознался в этом», — сказал Волков, выступая в Верховном суде РФ на заседании о признании «Азова» террористической организацией.

Председатель ОНК также отметил, что попавшие в плен бойцы батальона сформировали отдельную группу. В лагере «азовцы» держатся обособленно от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), считая их людьми второго сорта.

Волков также добавил, что сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе националисты больше всего боялись не российскую армию, а возмездия местных жителей, которых они терроризировали восемь лет.

Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию комбината от украинских националистов 20 мая. Всего в плен сдались более 2,9 тыс. боевиков.

Ранее во вторник Верховный суд России признал украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

Дело рассматривалось в частично закрытом режиме. Свидетели, которыми выступили правозащитники и журналисты, рассказали суду о многочисленных преступлениях боевиков группировки.

В отношении участников «Азова» уже были возбуждены дела по статьям УК РФ об экстремизме, наемничестве и др. Теперь они могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации, что влечет более серьезные сроки наказания — от 10 до 20 лет лишения свободы.