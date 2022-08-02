В Бельгии заморозили €50,5 млрд российских активов
Власти Бельгии за полгода заморозили €50,5 млрд российских средств. Об этом 2 августа сообщила газета Nieuwsblad со ссылкой на министерство финансов королевства.
В эту сумму включены все виды финансовых активов, таких как деньги, акции, которые принадлежат 1229 физлицам и 110 организациям. Активы заморожены у политиков РФ, банков, корпораций и бизнесменов.
Для некоторых санкции действуют с момента воссоединения Крыма с Россией, но большинство подпали под санкции, объявленные после начала РФ спецоперации по защите Донбасса.
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