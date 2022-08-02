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В Бельгии заморозили €50,5 млрд российских активов

Газета Nieuwsblad: в Бельгии за полгода заморозили €50,5 млрд российских средств
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Фото: Global Look Press/Belga News Agency/Hatim Kaghat
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Власти Бельгии за полгода заморозили €50,5 млрд российских средств. Об этом 2 августа сообщила газета Nieuwsblad со ссылкой на министерство финансов королевства.

В эту сумму включены все виды финансовых активов, таких как деньги, акции, которые принадлежат 1229 физлицам и 110 организациям. Активы заморожены у политиков РФ, банков, корпораций и бизнесменов.

Для некоторых санкции действуют с момента воссоединения Крыма с Россией, но большинство подпали под санкции, объявленные после начала РФ спецоперации по защите Донбасса.

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