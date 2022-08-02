Возгорание на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге локализовано

Пожар на строящемся рыболовном траулере на территории одного из старейших судостроительных предприятий «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге локализован. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе предприятия.

«Все системы пожаротушения сработали, очаг возгорания был локализован. С судна эвакуированы все работники, пострадавших нет. В трюме отсутствует критичное оборудование, на сроки строительства и сдачи судна инцидент влияния не окажет. Площадь возгорания и дальнейшая информация о происшествии уточняются. На месте работают сотрудники МЧС города и предприятия», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Строящийся рыболовный траулер в Санкт-Петербурге загорелся ранее, 2 августа.

Очевидцы публиковали видео с места пожара в соцсетях. На одном из них в кадр попало название строящегося судна — «Механик Маслак». Это второй траулер из шести судов, которые строятся на Адмиралтейских верфях по заказу одной из российских рыбопромышленных компаний по программе инвестиционных квот.

Судно спустили на воду 23 июня 2020 года и ввели в эксплуатацию в 2021 году.

Ранее, ночью 31 июля, загорелось здание рынка на улице Щорса в Москве. Огонь охватил порядка 600 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар к четырем часам утра. В ходе тушения произошло обрушение кровли. Как позже сообщили очевидцы, пожар мог возникнуть из-за поджога.