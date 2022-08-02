Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков подтвердил приверженность Москвы ядерной сделке с Ираном
Мир
МИД РФ призвал мировое сообщество дать оценку преступлению в Еленовке
Мир
В Германии перестали принимать беженцев с Украины из-за превышения квот
Экономика
МИД РФ поприветствовал начало реализации «продуктовой сделки»
Мир
Лукашенко пообещал быстро давать гражданство жителям соседних стран
Мир
Reuters сообщило о развертывании четырех кораблей ВМС США к востоку от Тайваня
Мир
Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР
Мир
На Украине объявили о начале обязательной эвакуации граждан из Донбасса
Мир
Спецборт с Пелоси вылетел из Куала-Лумпура
Мир
В ЛНР сообщили о вывозе Киевом документов из госорганов Днепра
Культура
Усадьбе «Архангельское» в Подмосковье присвоен статус музея-заповедника
Экономика
В Болгарии попросили власти вернуть поставки газа из России

Возгорание на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге локализовано

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар на строящемся рыболовном траулере на территории одного из старейших судостроительных предприятий «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге локализован. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе предприятия.

Караванами, пароходами: можно ли заработать на акциях логистических компаний
Биржевые аналитики оценили перспективы роста ценных бумаг российских грузоперевозчиков

«Все системы пожаротушения сработали, очаг возгорания был локализован. С судна эвакуированы все работники, пострадавших нет. В трюме отсутствует критичное оборудование, на сроки строительства и сдачи судна инцидент влияния не окажет. Площадь возгорания и дальнейшая информация о происшествии уточняются. На месте работают сотрудники МЧС города и предприятия», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Строящийся рыболовный траулер в Санкт-Петербурге загорелся ранее, 2 августа.

Очевидцы публиковали видео с места пожара в соцсетях. На одном из них в кадр попало название строящегося судна — «Механик Маслак». Это второй траулер из шести судов, которые строятся на Адмиралтейских верфях по заказу одной из российских рыбопромышленных компаний по программе инвестиционных квот.

Судно спустили на воду 23 июня 2020 года и ввели в эксплуатацию в 2021 году.

Ранее, ночью 31 июля, загорелось здание рынка на улице Щорса в Москве. Огонь охватил порядка 600 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар к четырем часам утра. В ходе тушения произошло обрушение кровли. Как позже сообщили очевидцы, пожар мог возникнуть из-за поджога.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022