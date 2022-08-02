Момент ДТП с бензовозом на МКАД попал на видео

Момент аварии с бензовозом, произошедшей на МКАД во вторник, 2 августа, попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале московского дептранса.

ДТП произошло на 21-м км на внутренней стороне автодороги. После столкновения бензовоза с фурой разлилось и загорелось топливо на площади 150 кв. м. Также загорелся грузовик.

Над горящим грузовиком поднимались клубы черного дыма. Из-за аварии движение на автомагистрали было перекрыто.

Как сообщалось ранее, пострадал один человек. Однако, по данным МЧС, пострадавших в ДТП не было.

К настоящему моменту, по данным «Известий», пожар ликвидирован. На месте аварии работают сотрудники МЧС и ДПС. Виновника и обстоятельства ДТП установит дознание.