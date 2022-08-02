Пожар на МКАД после аварии с бензовозом ликвидировали
Возгорание на МКАД, вспыхнувшее после аварии с участием бензовоза, ликвидировали. Об этом сообщил источник «Известий» 2 августа.
ДТП произошло на 21-м км на внутренней стороне автодороги, в результате столкновения бензовоза с фурой разлилось и загорелось топливо на площади 150 кв. м.
Движение по МКАД перекрыто, по предварительным данным, пострадал один человек.
Ранее в этот день в результате опрокидывания автомобиля в Бурятии погиб 16-летний подросток. Известно, что юноша находился за рулем машины.