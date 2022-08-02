Фестиваль «Русское поле» удивит новыми рекордами и напомнит о рекордах предыдущих лет

В этом году на «Русском поле» приготовят рекордное количество каши. Кроме того, на фестиваль привезут изделия-рекордсмены двух прошлых фестивалей.

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» в 2022 году пройдет 27 августа на территории музея-заповедника «Коломенское». Традиционно фестиваль соберет тысячи участников из самых разных регионов страны, чтобы рассказать о богатом культурном и духовном наследии нашей Родины.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков: «Два года подряд в связи с эпидемиологической ситуацией любимый горожанами фестиваль «Русское поле» проводился онлайн, тем не менее собирая у экранов миллионы людей. В 2021 году трансляцию фестиваля посмотрело 4 123 358 человека из 112 стран. Мы очень рады, что новый формат позволил нам разделить ощущение праздника со всеми желающими, но все же приятно возвращаться к привычному — наконец-то фестиваль вновь откроет свои двери гостям в музее-заповеднике «Коломенское». Вместе с тем с большим удовольствием мы сохраним и традицию прямых эфиров. Уверен, что с каждым годом аудитория и география зрителей «Русского поля» будут расширяться».

В этом году «Русское поле», как и прежде, объединит музыкантов, ремесленников, товаропроизводителей и туроператоров, в общей сложности не менее 2 тыс. участников. Для гостей фестиваля на территории «Коломенского» будут работать как традиционные, так и новые тематические площадки. Посетители смогут изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, приобрести изделия народных умельцев, полюбоваться уникальными народными костюмами. Жюри фестиваля определит лучший хоровой коллектив; лучший хореографический коллектив; лучший инструментальный коллектив; лучшую коллекцию «Наследие и традиции»; лучший туристический маршрут; лучший гастрономический бренд; лучшего народного мастера и лучшего товаропроизводителя.

Помимо масштабной развлекательной программы организаторы фестиваля ежегодно стараются удивить москвичей и гостей столицы интересными рекордами. 2022 год не станет исключением и будет посвящен гастрономическим изыскам. Известно, что на крупнейшем празднике русской культуры в честь 875-летия столицы приготовят рекордное количество каши. Отведать кушанье, приготовленное по рецептуре 1147 года, сможет каждый желающий.

Впервые на фестивале в очном формате представители разных регионов России и других стран представят деликатесы своей национальной кухни. Также пройдет конкурс поваров «От селянки до солянки пять веков», приуроченный к 475-летнему юбилею упоминания солянки в книге рецептов «Домострой» (1547 год). Шеф-повара из Москвы, Республики Марий Эл, Республики Удмуртия, Курской, Смоленской, Ярославской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов примут участие в соревновании по приготовлению солянки в авторском исполнении с национальным акцентом. Ведущим кулинарного состязания выступит известный российский ресторанный критик и блогер Олег Назаров.

Специально для гостей «Русского поля», и особенно для тех, кто любит фотографировать, в этом году на фестиваль привезут уникальные изделия-рекордсмены, изготовленные для IX (2020) и X (2021) фестивалей, но из-за пандемии ранее показанные зрителям только в онлайн-формате. Публике продемонстрируют: самое большое панно, расписанное мастерами Федоскинской фабрики миниатюрной живописи (1,80 х 1,40 м, 30 кг), самый длинный в мире рушник (210 м х 35 см, 30 кг) и самый большой поднос в России, украшенный росписью мастеров Жостовской фабрики (2,10 х 1,5 м, 84 кг). Посетители смогут сделать памятные фотографии на фоне эксклюзивных произведений народного промысла.

Оргкомитет фестиваля запустил песенный флешмоб. Для участия нужно скачать фонограмму песни «Москва майская» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм», а также на сайте фестиваля и записать видео с ее исполнением. Видеозапись нужно выложить в одной из социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Телеграм» с хештегом #Москва_Русское_Поле до 15 августа. Лучшие исполнители попадут в общий клип с известными артистами, которые выступят на «Русском поле» 27 августа.

Присоединиться к народным гуляниям можно будет не только офлайн в «Коломенском», но и онлайн из любой точки мира. Прямая трансляция ключевых событий фестиваля будет доступна на официальном сайте «Русского поля» и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».