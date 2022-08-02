Молодой мужчина погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Тюменской области

На трассе в Ишимском районе Тюменской области легковая иномарка врезалась в грузовик, погиб молодой мужчина. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем.

Авария произошла утром 2 августа на 564-м км федеральной дороги Челябинск — Курган — Новосибирск. Как сообщили порталу «Наш город» в региональной Госавтоинспекции, 70-летний водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Hino.

В результате ДТП 21-летний пассажир Nissan погиб на месте. Водитель госпитализирован в больницу с травмами. Водитель грузовика не пострадал.

Издание Megatyumen.ru уточняет, что в легковушке ехали отец с сыном, жители Московской области. По предварительной информации, пожилой автомобилист мог уснуть за рулем.

Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

1 августа два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Погибли два человека, еще двое пострадали.