«Победа» может вернуть линию по производству шоколада из Латвии в РФ

Реконструкцию на кондитерской фабрике «Победа» в Егорьевске завершили. На предприятии увеличили площадь до 22 тыс. кв. м. Это позволит значительно увеличить производство, также фабрика сможет благодаря реконструкции перенести линию шоколада Single Origin из филиала в Латвии обратно в Россию, рассказал во вторник, 2 августа, зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Кроме этого предприятие справится со спросом на новинки — конфеты Charged и мармелад «Злые языки», пишет РИАМО.

По словам чиновника, в реконструкцию фабрики вложили €28 млн. «Благодаря этому компания рассчитывает увеличить объем производимой в Егорьевске продукции с 18 т до 36 т кондитерских изделий в год», — цитирует Филимонова телеканал «360».

Генеральный директор Ольга Муравьева отметила, что увеличение мощности является еще одним шагом, говорящим о готовности компании к импортозамещению.

Накануне в Подмосковье начали производить еще больше качественного чая. Регион оказался на первом месте в Центральном федеральном округе (ЦФО) по итогам первого полугодия текущего года по этому производству, пишет REGNUM.

По словам Филимонова, за первое полугодие в области произвели больше 80% от общего объема чая в ЦФО и примерно четверть от объема всей России.

Ранее в этот день в Министерстве сельского хозяйства (Минсельхоз) РФ сообщили, комментируя решение международной чайной компании Ekaterra о прекращении своей деятельности на территории в России, что российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее стало известно, что популярные чайные бренды, такие как Lipton, Saito и Brooke Bond, свернут производство в РФ к концу 2022 года. Их продукцию можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не закончатся запасы у партнеров, пишет Life.Ru.