МИД РФ призвал мировое сообщество дать оценку преступлению в Еленовке

Москва призывает международное сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов, обстрелявших изолятор в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что профильные структуры Организации Объединенных Наций (ООН), эксперты Международного комитета Красного Креста (МККК), которые в мае содействовали эвакуации гражданских лиц из подземелий «Азовстали», не будут уклоняться от нашего приглашения принять участие в изучении этой ситуации», — сообщила Захарова на брифинге.

Дипломат также указала на циничные попытки Киева переложить ответственность за события в Еленовке на союзные силы России и ДНР.

31 июля заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу данные, которые свидетельствуют о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке. По его словам, российская сторона призвала ООН безотлагательно дать оценку инциденту. Отмечалось, что Следственный комитет РФ совместно с международными экспертами уже начал расследование произошедшего.

Ранее, 29 июля, Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это «умышленный обстрел и желание уничтожить» тех, кто начал давать показания.

По данным Министерства обороны РФ на 30 июля, в результате инцидента погибли 50 украинцев, многие из 193 военнопленных получили ранения. Произошедшее — целенаправленная кровавая провокация киевского режима, добавили в ведомстве.

31 июля попавший в плен боевик «Азова» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) Артем Зубов, раненный во время удара ВФУ по Еленовке, рассказал, что удар был очень сильным, и назвал поступок сослуживцев «нехорошим». Пленный получил ранения руки и обеих ног.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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