Больше 5 тыс. жителей Омской области пострадали от укусов клещей

Свыше 5 тыс. жителей Омской области обратились к медикам с укусами клещей с начала сезона. За последнюю неделю пострадали 104 местных жителя, в том числе 33 ребенка.

По данным Роспотребнадзора, энцефалит переносили 5,4% клещей, снятых с пострадавших. Еще в 8,4% особей обнаружены боррелии. Возбудителями эрлихиоза заражены 0,9% клещей, анаплазмозом — 0,7%. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Прививки против клещевого энцефалита сделали больше 75 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала лета за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились свыше 9,9 тыс. человек, в том числе 3,1 тыс. детей. В регионе зафиксировано 97 случаев болезни Лайма.