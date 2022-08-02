МИД РФ поприветствовал начало реализации «продуктовой сделки»

Москва приветствует выход первого корабля с украинским зерном после заключения «продуктовой сделки». Об этом 2 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что Москва рассчитывает на выполнение Киевом своих обязательств по части обеспечения безопасности судов.

Как отметила дипломат, для решения проблемы с продовольствием на мировых рынках необходимо, чтобы Запад обеспечил условия для доступа на рынки российских удобрений и продовольствия.

Также Захарова обратила внимание на пакетный характер договоренностей по зерну, достигнутых в Стамбуле.

«Поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета, сделать всё, чтобы она не была реализована. В противном случае из-за безответственной политики Запада мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна», — добавила представитель МИД РФ.

Накануне стало известно, что украинские власти намерены в течение примерно двух недель вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день. Это необходимо для испытания безопасности маршрутов выхода судов.

В настоящее время судно Razoni, которое 1 августа покинуло порт Одессы, успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в ливанский порт Триполи. В одесских портах своей очереди ждут еще 16 судов.

1 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле, и это позитивное событие.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. Москва в свою очередь подчеркивала, что не препятствует вывозу украинского зерна.