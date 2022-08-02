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Биолог оценил опасность оранжевых слизней для человека

Биолог Гриценко назвал оранжевых слизней неопасными для человека
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Фото: commons.wikimedia.org
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Оранжевые слизни не представляют опасности для человека. Такое мнение высказал доктор биологических наук, профессор кафедры защиты растений Российского государственного сельскохозяйственного университета — МСХА имени Тимирязева Вячеслав Гриценко во вторник, 2 августа, оценивая нашествие моллюсков в Москве.

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«По той статистике, которая есть по слизням, разносчиками инфекций, опасных для человека, они не являются. В этом смысле опасности нет, но голыми руками брать их, конечно, не стоит», — сказал Гриценко в беседе с Lenta.Ru.

По словам биолога, моллюски представляют угрозу для растений, сообщает телеканал «360».

«Слизни вообще, и эти в частности, очень многоядны и могут повреждать в первую очередь овощные культуры», — добавил эксперт.

Кроме этого, ученый рассказал о факторах, которые могли усилить распространение моллюсков в столице.

«Во-первых, слизни могли распространиться с усилением глобальной мировой коммуникации. Продукты циркулируют по всему миру, вместе с ними могут распространяться различные вредители. Во-вторых, на их появление и размножение влияет климатическое потепление», — заключил биолог.

Накануне научный сотрудник кафедры экологии и гибридологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что испанские слизни коричневого и оранжевого оттенков являются переносчиками различных заболеваний, сообщается на сайте kp.ru.

В случае контакта с испанским слизнем биолог рекомендует тщательно вымыть руки, пишет Life.Ru.

Ранее, 27 июня, в подмосковном Лыткарино местная жительница обнаружила слизня длиной 20 см с необычным леопардовым окрасом.

Биолог Евгений Дунаев подтвердил, что существо является большим придорожным слизнем. Для данного вида подобная пятнистая окраска типична. Фон может быть светлее, но полосы и пятна обычные.

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