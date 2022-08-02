Лукашенко пообещал быстро давать гражданство жителям соседних стран

Белоруссия оперативно предоставляет гражданство переселенцам из Украины, также будет и с литовцами, латышами и поляками. Об этом 2 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности введения упрощенного режима для принятия в гражданство страны граждан соседних государств.

«Быстрее уже не бывает. Потому что у нас президент может принять в гражданство. А мне на стол документы — задержки не будет», — цитирует его «БелТА».

По его словам, Минск примет специалистов, которые хотят жить и работать в Белоруссии.

«Будем всё делать, чтобы принять в нашу семью белорусскую самых порядочных и добрых наших соседей. И не только соседей. Кто хочет у нас работать, жить по-белорусски, пожалуйста, дверь открыта», — добавил белорусский лидер.

С 15 апреля жители Литвы и Латвии могут пересекать границу Белоруссии без оформления визы. В последнее время в Белоруссии расцвел экономический, медицинский и обыкновенный туризм.

Как писали ранее «Известия», латвийцы и литовцы используют возможность привезти из соседней страны дешевые товары: масло, сахар, алкоголь и горючее. Латвийские и литовские фирмы-перевозчики тем временем организуют новые маршруты автобусов в Белоруссию. Но это вызвало раздражение властей Литвы и Латвии, убеждающих своих жителей «не питать вражескую экономику», запугивающих их «провокациями», с которыми якобы можно столкнуться в Белоруссии.