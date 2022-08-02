Около 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Порядка 35% россиян ошибочно полагают, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ, результаты опубликованы 2 августа.

Опрос проводился с целью выявления наиболее распространенных научных заблуждений граждан РФ.

«Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п.п. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%)», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Также выяснилось, что каждый пятый респондент (21%) верит в то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами. В 2007 году этот показатель доходил до 30%.

Распространены заблуждения и о продуктах, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Так, 44% россиян считают, что такое продукты могут спровоцировать развитие онкологии (−23 п.п. к 2014 г.), а 32% уверены, что генно-модифицированные продукты могут победить голод на Земле (−6 п.п. к 2014 г.).

Специалисты подытожили, что в группу граждан РФ с невысоким уровнем научной грамотности, как правило, входят респонденты старшего возраста, проживающие в селе, с образованием на уровне среднего или ниже, предпочитающие часто смотреть телевизор.

«Хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет», — заключили эксперты ВЦИОМ.

В декабре 2021 года терапевт Виктор Лишин рассказал, как вспышки на Солнце могут влиять на здоровье человека. По словам специалиста, люди могут чувствовать резкое ухудшение самочувствия, в группе риска находятся граждане с гипертонией, имеющие проблемы с сосудами и страдающие нарушениями свертываемости крови.