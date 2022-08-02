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На Украине объявили о начале обязательной эвакуации граждан из Донбасса

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о начале обязательной эвакуации жителей части Донецкой области, находящейся под контролем Киева. Об этом она сообщила 2 августа в телеэфире.

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По ее словам, причиной эвакуации стали не только обстрелы.

«В Донецкой области разрушены газопроводы, из-за чего отапливать города и села не будет возможности», — сказала Верещук.

В регионе в настоящее время проживает до 220 тыс. человек, среди которых 52 тыс. детей, отметила она. Речь идет об обязательной эвакуации, добавила украинский вице-премьер.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев намерен вывезти жителей подконтрольной ему части республики, чтобы поставить под вопрос легитимность будущего референдума по вхождению в состав России.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан эвакуироваться из подконтрольной Киеву территории ДНР. Тогда же об обязательной эвакуации объявила и Верещук. В случае отказа от эвакуации каждый гражданин обязан будет подписать соответствующий документ.

Комментируя заявление Зеленского, министр информации ДНР Даниил Безсонов назвал его пиар-ходом ради рейтинга. Он напомнил, что Киев не эвакуировал жителей Мариуполя.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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