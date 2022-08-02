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Последствия сильного ливня устраняют в Благовещенске

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В Благовещенске (Амурская область) ликвидируют последствия сильного ливня, обрушившегося на город утром 2 августа. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Как рассказал мэр Олег Имамеев в своем Telegram-канале, менее чем за полчаса выпадения осадков в Благовещенске подтопило несколько улиц, повалило деревья, в некоторых районах зафиксировано отключение электроснабжения.

В пресс-службе мэрии заявили, что в приоритетах на 2 августа — откачка дождевой воды и промывка канализации. Работы ведутся на Зейской, Амурской-Комсомольской, Горького и других участках.

Городские службы также убирают поваленные деревья и рекламные щиты, восстанавливают подачу электричества.

3 августа в Благовещенске существенных осадков не ожидается.

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