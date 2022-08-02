Мужчина скончался от отравления грибами в Липецкой области

В Липецкой области зарегистрирована первая за 2022 год смерть от отравления грибами. 74-летний мужчина скончался после употребления бледной поганки.

По данным медиков, местный житель собрал и приготовил грибы еще 28 июля. В больницу он обратился спустя сутки после проявления признаков отравления. Потерпевшего перевели на лечение из Ельца в Липецк, пишет GOROD48. Пациент умер в токсикологическом отделении областной клинической больницы.

В конце июля двое детей отравились грибами в Подмосковье. Пятилетнюю девочку и трехлетнего мальчика госпитализировали в Электростали в состоянии средней степени тяжести.