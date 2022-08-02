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Шойгу сообщил об уничтожении 34 самолетов ВСУ и 39 ракет «Точка-У» в июле

Министр обороны Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести установок HIMARS и 34 самолетов
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Военные российской армии за июль в ходе специальной операции России по защите Донбасса сбили 34 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватили 39 ракет «Точка-У» и 226 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«Этим спасены тысячи мирных жителей», — отметил глава военного ведомства на селекторном совещании.

Также он указал, что в ходе СВО на Украине уничтожены 33 гаубицы М777 американского производства, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS.

Министр также отметил, что после взятия под контроль территории Луганской Народной Республики (ЛНР) планово освобождается Донецкая Народная Республика (ДНР).

«За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3600 мегаватт», — сказал Шойгу.

В этот же день представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что перед ударами с помощью РСЗО HIMARS Киев консультируется с США.

1 августа министр обороны России также поздравил личный состав служб материально-технического обеспечения с их профессиональным праздником — Днем тыла ВС РФ. Он отметил заслуги Тыловых войск на протяжении всей истории их существования, подчеркнул, что работники тыла и в наши дни достойно продолжают ратные традиции предшественников и пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов на благо России.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу подразделений МТО Вооруженных сил России (ВС РФ) во время спецоперации по защите Донбасса. Для обеспечения российских солдат всем необходимым в тылу работают более 20 разноплановых подразделений, среди которых, в частности, уникальный банно-прачечный поезд, хлебозавод и мобильные городки для ремонта и заправки техники.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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