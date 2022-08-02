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В ЛНР сообщили о вывозе Киевом документов из госорганов Днепра

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Власти Украины вывозят документы из государственных ведомств города Днепра в центре страны в приграничные города. Об этом 2 августа сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

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По его словам, документы вывозят в города на границе с Румынией и Польшей.

«По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу в города на Украине, которые граничат, документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее», — цитирует его ТАСС.

Ранее, 2 августа, началась обязательная эвакуация населения части Донбасса, находящейся под контролем Киева. О ней 30 июля сообщила вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

По предварительным данным, речь может идти о порядка 220 тыс. человек, среди которых более 50 тыс детей.

Верещук также подчеркнула, что в случае отказа от эвакуации каждый гражданин обязан будет подписать документ, согласно которому он понимает и осознает все последствия и несет ответственность за свою жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал граждан эвакуироваться из подконтрольной Киеву территории Донбасса.

После этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев отметил необходимость эвакуации жителей подконтрольной ему части Донецкой Народной Республики, чтобы поставить под вопрос легитимность будущего референдума по вхождению в состав России.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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