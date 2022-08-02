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В Подмосковье за полгода из окон выпали 55 детей

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Фото: ТАСС/DPA
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В Московской области 55 детей выпали из окон домов за январь—июнь текущего года. Об этом уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова сообщила в своем Telegram-канале 2 августа.

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«Только за шесть месяцев 2022 года в Подмосковье из окон выпали 55 детей, 11 из них погибли, остальные получили серьезные травмы», — написала она.

Мишонова добавила, что подавляющее большинство таких случаев происходит в благополучных семьях, передает агентство городских новостей «Москва».

«Многие родители считают, что подобные истории происходят только в неблагополучных семьях, с ними такое не случится никогда. Но из моей практики 90% случаев выпадения малышей из окон происходит в самых обычных благополучных семьях, когда взрослые находятся дома: говорили по телефону, вышли в туалет, варили борщ — тем временем, пока ребенок оказался один в комнате с открытым окном или сам забрался на подоконник и открыл его», — заключила она.

30 июля в городе Камышин Волгоградской области двухлетние мальчики-близнецы выпали из окна второго этажа жилого дома.

Инцидент произошел, когда мама детей отвлеклась на несколько минут. Близнецы залезли на кровать у окна, а с нее — на подоконник. Мальчики облокотились на москитную сетку, которая не выдержала их веса, и выпали.

Серьезных травм дети не получили. Их осмотрел врач, после чего родители решили лечить малышей дома и отказались от госпитализации.

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